Vil si ja til hydrogenferje

Fylkeskommunedirektøren går inn for at Flakk Starck AS skal få drive person- og biltransport med båt mellom Geiranger og Hellesylt.

Flakk ønsker å utvikle og drifte to hydrogendrevne passasjer- og ferjefartøy med nullutslipp. Fartøyene skal etter planen ha en kapasitet på 450 passasjerer og 35 personbiler. Ruten skal driftes med to fartøy fra april til oktober – og med ET fartøy med varierende frekvens i vinterhalvåret.

Saken skal behandles i samferdselsutvalget kommende tirsdag.