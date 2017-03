– Norge har unike muligheter når det gjelder reiseliv med den infrastruktur vi har ute på kysten og over hele landet, sier daglig leder i Classic Norway, Runar Myklebust.

Hotellkjeden, som har hovedkontor i Molde, har satset på hotell og overnattingssteder fra Lofoten i nord til Ona og Fevik i sør.

Driver 15 hotell

I dag eier og driver romsdalingene til sammen 15 hotell og overnattingssteder i Nord-Norge, Nordvestlandet og på Sørlandet. For fem år siden kjøpte de seg inn i Henningsvær Bryggehotell og Nyvågar Rorbuhotell i Kabelvåg. De driver overnattingsstedene i Nusfjord og Reine Rorbuer i Lofoten. Strand Fjordhotell i Fevik er det siste hotellet kjeden har tatt inn og nå vurderer de flere aktuelle steder som passer til deres profil.

– Hotellene i Lofoten har aldri gått så godt som de gjør nå, sier Runar Myklebust.

Molde Fjordstuer har vært utvidet to ganger. Det ligger i Molde sentrum og rundt 100 ansatte er innom hotellet i løpet av et år ifølge hotellsjef Roy Heggdal Foto: Roar Strøm

Reiselivsmeldinga gir oss nye muligheter

Både Myklebust og hotellsjef Roy Heggdal på Molde Fjordstuer er glad for nyheten om skattelette i reiselivsmeldinga.

– At myndighetene spiller på lag med oss og reduserer formuesskatten på hotell og overnattingssteder gir oss enda større muligheter til å investere mer ute i Distrikts-Norge, sier Runar Myklebust.

Håholmen Havstuer ved Atlanterhavsvegen på Nordmøre ligger ut mot Hustadvika. Foto: Gerhard Eidså

Næringsminister Monica Mæland la fram reiselivsmeldinga i Tromsø på fredag. Reiselivsaktører trakk da et lettelsens sukk da de endelig fikk bekreftelsen på at regjeringa lot den såkalte turistskatten ligge. Det er en avgift som har vært foreslått å legge på prisen på overnatting.

Roy Heggdal er hotellsjef ved Molde Fjordstuer og styremedlem i NHO Reiseliv i Region Midt. Ifølge Heggdal er fortsatt mange reiselivsbedrifter svært sårbare. Han sier en av tre hotell og overnattingssteder i Norge ikke tjener penger.

– Vi syns det ville være urettferdig at en bransje skulle bli belastet med turistskatt. Det er mange andre næringer som også nyter godt av at det kommer folk til landet og regionen vår. Selv om turistskatten ikke ville blitt så høy, kunne den blitt krevende nok for mange sårbare reiselivsaktører.

Henningsvær Bryggehotell er et av Classic Norways anlegg i Lofoten. Overnattingsstedene har aldri hatt flere gjester enn nå ifølge Myklebust. Foto: Hilde Hovde

Reiseliv øker mest i verden

Reiselivsnæringa er den næringa som vokser hurtigst i verdenssammenheng. I Norge utgjør næringa fire prosent av verdiskapninga og ni prosent av sysselsettinga ifølge Reiselivsmeldinga.

Classic Norway omsatte for over 300 millioner kroner og hadde en vekst på 16 prosent i 2016.

Flere nasjonaliteter samlet på kjøkkenet på Molde Fjordstuer Igor Etxeberria fra Spania, Vithushan Tharmarjajah fra Sri Lanka og Huy Due Nguyen fra Vietnam. Foto: Ann Eli Nøsen

– Classic Norway har ambisjoner om å vokse videre ute i distriktene og da blir skattelette fra regjeringa en ekstra motivasjon til å satse videre, sier Myklebust.

Han mener Norge som nasjon har unike muligheter innen reiseliv.

– Ingen land i verden vi kan sammenligne oss med har en slik infrastruktur langs kysten og i landet for øvrig. Skal det bo folk i distriktene må de ha noe å drive på med der ute.