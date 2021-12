Vil samle psykiatritilbodet

Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal går inn for å samle heile psykiatritilbodet for Søre Sunnmøre i nye lokale i Volda. Dette inneber at det omreisande teamet i Myrvåg i Herøy og det distriktspsykiatriske senteret på Søre Sunnmøre flyttar inn i nye lokale ved sjukehuset i Volda. Helseføretaket har hatt vanskar med å rekruttere fagfolk til teamet i Myrvåg og omlag halvparten av psykolog og psykiatarstillingane er ledige. Kommunane Herøy, Sande og Ulstein har uttrykt uro i samband med planane.