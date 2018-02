Vil samle brystkirurgi

I Utviklingsplanen frå Helse Møre og Romsdal går det fram at helseføretaket har eit mål om å sikre kapasiteten ved Ålesund sjukehus som legg til rette for at brystkreftkirurgi i fylket vert samla frå 2020. – Dette må skje i ein fagakse mellom Molde og Ålesund, der ein kan ha kirurgar med rett kompetanse ved begge sjukehusa, men der ein baserer seg på at sjølve brystkreftkirurgien vert samla i Ålesund, står det. Utgreiing, oppfølging og kontroll av brystkreftpasientar skal også etter 2020 skje både ved Molde og Ålesund sjukehus, og for å få dette til må ein samarbeide om felles kompetanse, der heile miljøet vert robust.