Vil samarbeide om storlegevakt

Formannskapet i Aukra går enstemmig inn for å være med i pilotforsøket med et interkommunalt legevaktsamarbeid rundt Molde. Dette er i tråd med forslaget fra rådmannen. Aukra kan dermed bli den sjuende kommunen som blir med i legevaktsamarbeidet. – Konklusjonen ble at dette vil vi være med på. Vi kan ikke stå igjen på perrongen når toget går, sier ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) til rbnett.no. Kommunestyret skal gjøre endelig vedtak tirsdag 9. oktober.