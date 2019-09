Vil samarbeide i opposisjon

Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne har inngått et valgteknisk samarbeid i bystyret i Kristiansund. Etter at Ap og Sp har inngått en avtale etter valget, har Venstre, SV og MDG havnet i opposisjon. Felles innsats for klima og miljø ligger til grunn for samarbeidet, men også et felles ønsker om å oppnå viktige posisjoner. Samarbeidskonstellasjonen er sikret én plass i samtlige hovedutvalg. MDG som ble størst av de tre etter valget, får plass i formannskapet.