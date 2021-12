Vil reversere domstolsreformen

Justisministeren vil ha den gamle domstolsstrukturen tilbake tidlig i stortingsperioden. – Vi kan ikke kun lytte til topplederne i sektoren, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB. Mehl sier at hun frykter at de mindre rettsstedene vil kunne bli skadelidende under reformen, blant annet ved at antallet sorenskrivere, som er de administrative lederne for domstolene, nå er redusert. – Det at man har sentralisert ledelsen, vil kunne gå ut over hvordan ressursene prioriteres over tid og svekke grunnlaget for at man for eksempel kan ha domstoler i Molde eller i Kristiansund, der rettsstedene nå er underlagt andre domstoler, sier hun.