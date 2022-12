Vil redusere rabatten

Fylkeskommunen søker Samferdselsdepartementet om løyve til å redusere rabatten for nullutsleppsbilar på ferjene frå 2023. Fylkestinget vedtok i samband med økonomiplan 2023-2026 at rabatt på nullutsleppsbilar blir endra frå 50 til 30 prosent i tråd med budsjettforliket på Stortinget. Fram til fylkeskommunen eventuelt får ja på søknaden blir det framleis 50 prosent rabatt for nullutsleppsbilar på ferjene.