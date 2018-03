Vil redusere behovet for deponi

Selskapa som står bak planane om eit nasjonalt resirkuleringsanlegg på Raudsand i Nesset, ønskjer også å etablere eit forskings- og kompetansesenter i kommunen. Ny forsking skal redusere behovet for deponi og auke gjenvinningsgraden på avfall, seier Ulrik Sverdrup Molton i Nesset Næringsforum. To selskap i Veidekke-konsernet, to selskap i Bergmesteren-gruppa, Langseth AS og Nesset Næringsforum skal eige selskapet.