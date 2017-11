Vil prioritere farleg vegkryss

Møre og Romsdal Fylkeskommune ber om at Veibustkrysset på E39 i Sula kommune blir planlagt og prioritert i samband med gjennomføring av Blindheimstunellen. Samferdselsutvalet seier i uttalen til handlingsprogrammet til Statens vegvesen at det er svært viktig at arbeid med det farlege vegkrysset blir sett i verk tidleg i første periode 2018–2023.