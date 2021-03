Vil øke testkapasiteten betydelig

Helse Møre og Romsdal vil øke kapasiteten for koronatesting betydelig i ukene fremover. Foretaket har fått tilført ekstra korona-penger, og bruker en stor del av dette på å øke testkapasiteten ved laboratoria i fylket. Administrerende direktør Øyvind Bakke sa i styremøtet i går at han ønsker at flere skal teste seg, og at foretaket er godt forberedt hvis myndighetene vil sette i gang massetesting.