Vil nedskalere Raudsand-anlegg

Bergmesteren Raudsand informerer Molde kommune om at dei vil nedskalere kraftig det planlagte anlegget for gjenvinning av uorganisk farleg avfall på Raudsand. Dei informerer om dette i forkant av behandlinga i kommunestyremøtet torsdag, og skriv at nedskaleringa i stor grad møter innvendingane mot deponi-planane.