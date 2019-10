Vil møte Tafjord

Frode Tafjord, som mista dottera si etter inntak av GHB, er svært provosert over kampanjen som foreininga for tryggare ruspolitikk har hatt. Folkehelseministeren har sett at mange reagerer på kampanjen. – Når foreldre som har mista born på grunn av rus reagerer på dette, så er det all grunn til å ta dette på alvor. Eg ønskjer å invitere Frode Tafjord til eit møte, for å høyre kva han har å seie, seier Sylvi Listhaug til NRK.