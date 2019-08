Vil merke stiane på Straumshornet

Sykkylven kommune vil setje i gang eit arbeid for å sikre og merke stiane på Straumshornet betre. Det seier ordførar Dag Jostein Drotningshaug. Bakgrunnen er at det har vore to dødsulukker i fjellet på under to år. – Det er krevjande å merke alle turstiar, men vi må sjå kva vi kan gjere her konkret, seier han.