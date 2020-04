Vil melde politiet

Ein mann i 20-åra i Ørsta vil melde politiet i Ørsta til Spesialeininga for politisaker etter ein konfrontasjon i helga. Mannen seier han skal ha blitt slått med batong og spraya med peparspray i Ørsta sentrum, skriv Møre-Nytt. Lensmann Janne Elisabeth Garnes Nilsen i Ørsta seier til avisa at polititenestemennene følte seg pressa og opplevde situasjonen som truande. Ho har ingen kommentar til at saka går vidare til Spesialeininga for politisaker.