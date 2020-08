Vil massevaksinere mot influensa

Kristiansund kommune vil massevaksinere innbyggarane med vanleg influensavaksine no i haust. – Det er mange som trur immunforsvaret blir meir robust etter ein har hatt influensa, men det er det motsette som skjer, seier Torill Gundersen Gjøstøl, sjukepleiar i Kristiansund. Ho peiker på at om færre får influensa no, så vil ein vere betre rusta om ein skulle få korona.