Vil løyse utfordringane til kviletid

Fylkeskommune skal undersøke om endring av rutetabellar løyser utfordringane knytte til kviletid på fire ferjesamband.

Dei har difor sendt ut ei høyring til fleire kommunar, etter at Sjøfartsdirektoratet skjerpa dispensasjonspraksisen for kviletid.



Dermed kan ikkje rutene bli gjennomførte med dagens skiftordningar for mannskapa.

Ei ruteendring får konsekvensar for innbyggarar og reiseliv, og FRAM ber om innspel på endringane.

Dette gjeld sambanda Arasvika–Hennset, Seivika–Tømmervåg,

Småge–Orta-Finnøya–Sandøya–Ona og Stranda–Liabygda.