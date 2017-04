Det har blitt et økt fokus på hønas potensial som mat på norske middagsbord. Over tre millioner verpehøner gasses i hjel i Norge hvert år, i stedet for å ende opp som et matprodukt i butikkhyllene.

I hønsehusene til fem eggprodusenter på Rovde i Vanylven på Sunnmøre kakler 37000 verpehøner, som om få måneder skal destrueres. Det er synd, mener produsent, Petter Bondhus.

– Før i tiden greide vi å spise hønen, og det bør vi ta oss sammen og få til igjen. Det er ikke en ønskelig situasjon, og i alle fall ikke for oss som driver med husdyrproduksjon. Vi er vant til at maten går til et slakteri og blir brukt til mat til oss her i landet, sier han.

HØNER: Over 37000 høner leverer egg fra hønsehusene i Rovde i Vanylven. Produsentene vil gjerne at de blir brukt til mat også. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Logistikk og etterspørsel

NORTURA: Ellen Flø Skagen sier høns som mat er et spørsmål om logistikk og etterspørsel. Foto: Nortura

Eggprodusentene på Rovde er den største produsenten i Møre og Romsdal, og de vil gjerne levere sine høner til slakt.

– Det som er avgjørende for at hønene blir levert til slakt, er at forbrukerne er flinke til å kjøpe høner i butikkene. Jo mer de kjøper, jo sikrere er det at hønene blir brukt til mat, mener Bondhus.

Kommunikasjonssjef i Nortura, Ellen Flø Skagen, sier slakting av høner også er et spørsmål om logistikk. Konsernet tar imot 60 prosent av alle egg i Norge.

– Vi må starte slik at vi ser at markedet er der og at det vi slakter faktisk blir solgt ut av butikkene. I første omgang skjer dette på slakteriet vårt på Herland i Østfold, men vi håper det kan bli mer etter hvert. Det er et spørsmål om logistikk og etterspørsel, forteller hun.

– Får ikke noe for det

– Vi er klare til å levere hønene til slakt hvilken dag som helst, er Bondhus klar på.

Den store økonomiske gevinsten regner han imidlertid ikke å håve inn om hønsene hans blir brukt til mat.

– Det vil ikke bety noe for vår økonomi. Vi vil sannsynligvis bare levere hønene til slakt, uten å få noe for det. Men det gjør vi veldig gjerne når vi vet at den går til mat.