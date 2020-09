Vil legge ned to skular

Formannskapet i Giske vedtok måndag kveld å gå inn for å legge ned to skular i kommunen. Dei innstiller på å ha ein ungdomsskule i heile kommunen, og ein barneskule på kvar øy. Ungdomsskulen på Godøya og 1.–4. trinn på Alnes vil dermed bli lagt ned om kommunestyret går for forslaget.