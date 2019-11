Vil legge ned Tingvoll

Anders Riise frå Høgre meiner forslaget dei skal ta stilling til for å få fylkesbudsjettet i balanse, legg opp til seigpining av skulane. – Vi vil legge fram eit forslag som ikkje rammar ungdommen i så stor grad. Vi foreslår å legge ned Tingvoll vidaregåande skule i staden for ostehøvelprinsippet. Vi vil også kutte i administrasjonen i fylkeskommunen, seier han. Fylkesordførar Tove Lise Torve er usamd i at dette er ei god løysing, og slår fast at dei ikkje vil legge ned skular, men at kutt må til.