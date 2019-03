Vil legge ned Aure innan august

Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal foreslår å legge ned Aure rehabiliteringssenter i løpet av august 2019, for å samle rehabiliteringstilboda ved sjukehusa. Det kjem fram i forslaget til styremøtet 27. mars. Helseføretaket meiner dei sparer 15,6 millionar kroner i året på dette frå 2020, og 5 millionar frå 1. september 2019 og ut året. Dei forelsår også at rehabiliteringstilbodet ved Mork rehabiliteringssenter skal gjennom same prosess, med endring seinast hausten 2020.