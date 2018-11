Vil låne 90 millionar

Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal går inn for å fullføre neste fase i rehabiliteringa av fasadane på Ålesund sjukehus. Innstillinga går ut på å låne 90 millionar kroner for å gjennomføre byggetrinn to. Første byggetrinn er i gang, og prosjektet består av i alt tre byggetrinn. Heile prosjektet er kostnadsrekna til 255 millionar kroner. Det var etter orkanen i 2016 at det blei oppdaga omfattande ròteskadar under fasadeplatene på sjukehuset.