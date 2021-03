Vil lage folkefest

Arrangørene bak North West konferansen i Ålesund tar sikte på å lage en folkefest for hele regionen. Det er planlagt over 40 arrangement fra siste uka i august til første uka i september. North West samarbeider med Ålesund Pride. Det blir også et stort nasjonalt arrangement om idrett og bærekraft. Det nye Vitensenteret på Atlanterhavsparken blir åpnet 1.september i forbindelse med konferansen.