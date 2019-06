Vil lære av Molde

Tallet på bostedsløse i Norge har gått kraftig ned de siste årene og er nå under 4.000. I Molde har tallet gått fra 23 til null. Derfor vil regjeringa nå lære av Molde. – Molde er en av de kommunene som har nullet ut antall bostedsløse. Det er veldig bra, og det er et mål for alle, sier kommunalminister Monica Mæland (H). I Molde i dag fikk hun høre hvordan kommunen jobber med oppfølging og tjenestene rundt hver enkelt for å lykkes.