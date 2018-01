Vil la ungdomen sove lenger om morgonen

– Åh, det hadde vore mykje betre, bryt June Gjøsund ut.

Ho og venninnene Andrine Sanden og Selina Kristoffersen sit i kantina på Ålesund vidaregåande skule og diskuterer moglegheita for å starte på skulen ein time seinare. Temaet engasjerer og bodskapet frå jentene er klart.

– Eg trur det er ein positiv ting, for ungdom treng verkeleg nok søvn, seier Sanden.

SOVE LENGER: Andrine Sanden (t.v.), June Gjøsund og Selina Kristoffersen meiner nok søvn er viktig. Foto: Ragnhild Vartdal / NRK

Ein time seinare

Stortingspolitikar Jenny Klinge (Sp) meiner endring må til. Ho ynskjer at elevane på vidaregåande skule skal starte skuledagen ein time seinare.

UTSETT SKULESTART: Jenny Klinge (Sp) meiner at elevar på vidaregåande skule bør starte seinare på morgonen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– All forsking viser at ungdom treng å stå opp seinare i puberteten. I praksis tvingar vi tre årsklasser til å stå opp for tidleg. Dette går utover helsa og prestasjonane. Difor bør det vere eit enkelt val å la elevane sove lenger, seier Klinge.

Ho viser til gode resultat frå forsøk gjort i USA, men også i Bodø, og ynskjer på ny å gi liv til debatten om utsett skuledag i Noreg. Ho vil no stille kunnskapsministeren eit skriftleg spørsmål for å få diskusjonen i gang – og vil ha endring i heile landet.

Bør forskast på

Klinge hevdar at forsøka som er gjort viser at utsett skulestart kan senke risikoen for depresjon, gjere at elevane får betre karakterar og mindre fråvær. Det kan professor i samfunnspsykologi, Ståle Pallesen, langt på veg stadfeste.

MEIR FORSKING: Ståle Pallesen, professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, er positiv til forslaget til Klinge, men meiner det må forskast meir på i norske forhold. Foto: Magnus Vabo / UiO

– Døgnrytmen vert forseinka når ungdom er i puberteten. Å bygge opp søvnbehov tek lenger tid. Vi veit at ungdom får betydeleg mindre søvn enn dei treng. Utsett skulestart er eit aktuelt tiltak, seier Pallesen.

Han er positiv til initiativet til Klinge, men åtvarar mot å implementere det i heile landet før ein har forska meir på det. Til hausten skal Pallesen og fleire frå Universitetet i Bergen gjere eit større eksperiment saman med Rogaland fylkeskommune.

– Vi ynskjer å kartlegge breitt, sjå kva effekt dette har på skuleresultat, det å falle ut av skulen, men også korleis det vil påverke lærarane og familielivet, seier Pallesen.

Ikkje positive til forslaget

TESTE UT: Synne Stokkevåg Berg trur det kan vere lurt å teste ut utsett skulestart, men meiner ting er best som dei er i dag. Sjølv har ho gode erfaringar med å starte fleire av skuledagane med gym, og foreslår det som ei løysing. Foto: Ragnhild Vartdal / NRK

På Ulstein vidaregåande skule i Ulsteinvik har fleire elevar ei anna oppfatning. Mange tenker på konsekvensane av ei slik endring og trur det er problematisk. Fleire seier dei vil starte på skulen som i dag.

Nokre meiner at det vil bli utfordrande å kome seg til skulen ved seinare oppstart, medan andre trur dei berre vil legge seg seinare. Verst er det at ein utsett skulestart vil føre til mindre tid til fritidsaktivitetar og å slappe av.

– Dagen blir meir samanpakka, og då kan ein bli meir stressa, seier idrettselev Synne Stokkevåg Berg.