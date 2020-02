Vil la rosene blomstre i Molde

I meir enn 100 år har Molde hatt namnet Rosenes by. Og no startar dei opp eigen komité for å sikre at dei lev opp til namnet. – Vi fekk kritikk i sommar for at vi ikkje lev opp til namnet, då må vi gjere noko med det, seier Stine Breivik, leiar i Rosekomitèen i Molde. Komiteen vi samle fleire aktørar i Molde, for å få rosene til å blomstre i Molde igjen.