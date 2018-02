Vil la flere sone med fotlenke

Å la straffedømte, som ikke har begått grov kriminalitet, få sone med fotlenke, har vært en suksess for kriminalomsorgen. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor sendt ut et lovforslag på høring, som vil utvide ordningen til at 4000 straffedømte skal få sone på denne måten. Friomsorgen og Hustad Fengsel i Fræna har også hatt gode erfaringer med ordningen.