Vil kutte tilsvarande 130 årsverk

For å få kontroll på økonomien meiner administrerande direktør Nils Kvernmo at Helse Møre og Romsdal må kutte kostnadar tilsvarande 130 årsverk, for å få kontroll på økonomien på kort sikt. Saka skal opp i styremøtet 12. juni og den enkelte klinikk må ha ein plan for tiltak før sommarferien for å kutte i kostnadane. Kvernmo foreslår at Klinikk for akuttbehandling må kutte mest, med 31,4 årsverk.

– Vi vil så langt som mogleg unngå oppseiingar, men vi kan ikkje utelukke det, skriv Kvernmo i ei pressemelding.