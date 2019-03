Vil kutte alt samarbeid

Et samla Nordmøre står fast på at de vil kutte alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal dersom føde- og rehabiliteringstilbudet på Nordmøre blir lagt ned. Det kom frem på et møte med helseforetaket mandag. – Det er alvorlige signal som kommer fra ordførerne på Nordmøre for vi er helt avhengig av å ha et godt samarbeid for å levere gode tjenester. Vi er nødt til å vurdere dette opp imot den særdeles alvorlige situasjonen som Helse Møre og Romsdal er i, der vi ikke er i bærekraft, sier direktør i helseforetaket, Espen Remme.