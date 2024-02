Vil kutte 100 stillinger

Frp, Høyre og Ålesundllista som har flertall i kommunestyret i Ålesund, vil kutte minst 100 stillinger for å løse den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen.

Kommunedirektøren har lagt frem en liste over kutt-tiltak, men i formannskapet i dag avviste de tre partiene de fleste av de foreslått kutt-tiltakene.

Kommunedirektør Steven Hasseldal sier til Sunnmørsposten at han i sin innstilling skrev at hans egne kuttforslag ikke var nok, og at utfordringen blir enda større når noen av kuttforslagene blir vraket. Hasseldal tror heller ikke det er nok å redusere med 100 stillinger.

Mindretallspartiene Ap, KrF og SV stemte i mot hele den foreslåtte kuttlista. – SV ville øke eiendomsskatten, og jeg tror konsekvensen av å ikke gjøre det er dramatisk, sier Anders Lindbeck til avisa.