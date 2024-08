Vil kreve strakstiltak av helseforetaket

Helse Midt-Norge ber nå om en plan for strakstiltak for å få det stadig økende underskuddet i Helse Møre og Romsdal under kontroll. Det skriver Tidens Krav.

I tillegg må strakstiltak med effekt i 2024 legges fram, framgår det av to av de fire vedtakspunktene i innstillingen til styret.

Helse Møre og Romsdal hadde et negativt avvik fra budsjett på 391 millioner kroner ved utgangen av juli. Underskuddsprognosen for hele 2024 er økt til en halv milliard kroner