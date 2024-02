Vil kreve betaling for alle cruiseturister i Ålesund

Kommunedirektøren i Ålesund vil kreve betaling fra havnevesenet for alle cruiseturister som kommer til byen.

Ett av forslagene på kommunedirektørens lange liste over kutt- og innsparingstiltak, er nemlig å be om et driftstilskudd fra i Ålesundregionens havnevesen på ti kroner per cruisepassasjer. Det skriver Sunnmørsposten.

Ifølge avisen regner kommunedirektøren med å hente inn sju millioner i året på dette. I forslaget heter det at pengene skal gå til å dekke opp for behov for ekstra avfallshåndtering, renhold, slitasje og vedlikehold på infrastruktur i sentrum som følge av turistene.

Leder i havnestyret, Harald Tom Nesvik (Frp), sier til avisen at han mener det er mer fornuftig at Ålesund havn tar over noe av dette arbeidet, enn at man betaler kommunen for det.

Før et slikt driftstilskudd kan innføres, må det opp både i havnestyret og til politisk behandling.