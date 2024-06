Vil komme i gang raskt

Fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen sier de jobber så raskt som mulig med å komme i gang med arbeidet med å sikre Trollstigen. I dag orienterte han fylkesutvalget om situasjonen etter at den velkjente turistveien ble stengt i forrige uke. Regler rundt for eksempel anbud må avklares, og sikkerheten til arbeiderne må være på plass. I tillegg må politikerne sørge for finansiering.