Vil kjøpe Trollstigen

Reiselivsgründer Erik Berg seier til Romsdals Budstikke at han kan vere med på å kjøpe Trollstigen. Den er førebels stengt på grunn av rasfare, og fylkeskommunen har sagt dei ikkje har råd til å betale for rassikring no. Erik Berg meiner private investorar bør få komme inn å ta over turistikonet, for så å ta betalt for at turistar får bruke vegen når dei får opna den opp att.