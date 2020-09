Vil kjøpe Hestad

Fleire medier skriv at den italienske klubben Lecce skal vere interessert i Molde-spelar, Eirik Hestad. Det skriv Romsdals Budstikke. Administrerande direktør i Molde FK, Ole Erik Stavrum, seier til avisa at han er kjend med spekulasjonane, men at det så langt ikkje har kome konkrete tilbod eller har vore kontakt mellom klubbane.