Vil kjøpe Fjord1-aksjer

En ikke navngitt investor ønsker å legge 225 millioner kroner på bordet for å kjøpe aksjer i fergerederiet Fjord1, skriver finansavisen.no. Investoren skal ha kontaktet Arctic Securities for å undersøke muligheten for å kjøpe opptil 5 millioner aksjer til en kurs på 45 kroner per aksje. Mandag ettermiddag var kursen 38,10 kroner for Fjord1-aksjen.