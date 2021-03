Vil kjempe for PCI-senter

Det er på høy tid at Møre og Romsdal får et PCI-senter. Det mener KrF sin toppkandidat til stortingsvalget, Harry Valderhaug. PCI betyr utblokking av blodårer i hjertet, noe som kan være avgjørende ved større hjerteinfarkt. I dag må du til St. Olavs i Trondheim for å få utblokking. Men for den som blir rammet av et hjerteinfarkt er tida kritisk, og avstanden til St. Olavs stor, sier Valderhaug. Han vil utfordre de andre partiene til også å kjempe for et PCI-senter i Møre og Romsdal.)