Vil kjempe for nytt fengsel

En ny utredning anbefaler at alle fengslene på Vestlandet bør bli lagt ned, og erstattes med tre store fengsler rundt byene Ålesund, Stavanger og Bergen. Sunnmøre Regionråd mener også at det er behov for et nytt fengsel i Ålesund, og er bekymret over at regjeringen ikke stiller seg bak utredningens anbefaling om å bygge nye fengsler i de tre byene.