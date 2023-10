Vil kaste styret i Fylkeshuset AS

Frank Sve fra Frp sier at han vil kaste styret i Fylkeshuset AS. Det skriver Sunnmørsposten. Fylkeshuset sitt kjøp av selskapet R8Me har blitt kraftig kritisert.

Sve ble mandag valgt til leder i et helt nytt utvalg i fylkeskommunen. Det har fått navnet Eierskapsutvalget.

En oversikt Sunnmørsposten har fått viser at fylkeskommunen har eierandeler i hele 70 selskaper. Sve mener det er behov for en omfattende opprydding. Han har som ambisjon at fylket skal gå ut av en lang rekke av disse selskapene, skriver avisen.