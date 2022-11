Vil jobbe videre med hurtigbåt

Et samlet samferdselsutvalg i Møre og Romsdal vil ikke si nei til planene om en hurtigbåtforbindelse mellom Ålesund og Bergen når Stad skipstunnel blir realisert.

Fylkesadministrasjonen mener passasjergrunnlaget blir for spinkelt og prosjektet for dyrt. Samferdselsutvalget vil jobbe for å øke den statlige medfinansieringa og få mest mulig ut av rutetilbudet knyttet til åpninga av Stad skipstunnel.

Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), mener det er et større grunnlag for både passasjer- og godstransport enn det som har vært presentert.

– Vi tror det kan bli et godt tilbud, og det kan bli en liten revolusjon for fossildrevne hurtigbåter, sier Sørheim.