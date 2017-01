Vil jobbe for Rovdefjordsambandet

Eid og Selje vil jobbe for å realisere Rovdefjordsambandet fra Vanylven og nordover dersom de to kommunene i Sogn og Fjordane blir slått sammen til en felles kommune. Det går frem av intensjonsavtalen som de to kommunene har undertegnet. Rovdefjordsambandet blir en del av en prioritert satsing på kystvegen mellom Ålesund og Bergen. I tillegg skal den nye kommunen, med Nordfjordeid som kommunesenter, jobbe for bro mellom Anda og Lote.