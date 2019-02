Vil jobbe for rask løsning

Samferdselsminister Jon Georg Dale lover å arbeide for ei rask løsning på trafikkproblema på E39 over Ørskogfjellet. Etter planen skulle arbeidet med et krabbefelt starte i 2021, men Dale mener at det nå kan komme et år tidligere. – Jeg har ikke tenkt å bruke lengre tid enn høyst nødvendig. Saken er til gjennomgang nå basert på de innspillene Statens vegvesen har gitt, og så skal vi konkludere så raskt som mulig, sier Dale.