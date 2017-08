Vil jobbe for nytt fengsel

KrF vil jobbe for å få på plass et et nytt fengsel for Sunnmøre på Digerneset. Det sa toppkandidat Steinar Reiten da KrF åpnet valgkampen i går. Kriminalomsorgen valgte for to år siden Digerneset, men siden har planene stått i stampe. Reiten sier at opplysningene han har fått om situasjonen for de innsatte og ansatte, har gjort stort inntrykk.