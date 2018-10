Vil jobbe for leksefri skule

Lekser bidrar til å skape større skiller mellom barn og ungdommar, meiner den nyvalde nestleiaren i AUF, Astrid Eide Hoem frå Kristiansund. For henne blir kampen for ein leksefri skule viktig. Hoem meiner foreldre har ulike føresetnader for å kunne hjelpe borna sine med skulearbeidet, og at elevane bør få denne hjelpa på skulen.