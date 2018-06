Vil inspirerer barna ned vitskap

Det er første feriedag for mange skuleelevar i dag. Likevel er det framleis fleire barn som går på skule. I Sunndal er Forskarfabrikken på plass for å inspirere framtidige vitskapsfolk. – Dei skal prøve sjølv, stille spørsmål og diskutere ting i plenum. Det er sikkert litt tøft for dei å gå rett frå skulebenken og hit, men det viser at dei er interessert i å bruke ferien sin på å vere nysgjerrige og lære meir om naturen, seier kursleiar Nils Petter Storset.