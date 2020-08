Vil innføre karantene

Kommuneoverlege Asta Sileikiene meiner Sande kommune snarast bør innføre karantene for folk som kjem frå utlandet, sjølv om det i dag er grøne land. Det skriv Vestlandsnytt. – Det er fleire land som no er i ferd med å nærme seg grensa for karantenepåbod. Det gjeld mellom anna Polen og Litauen, og vi veit at våre kommunar har eit stort tal på arbeidarar frå særleg desse landa, seier ho til avisa.