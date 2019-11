Vil inn med pengar for å bevare YSK

YSK-linja på vidaregåande skule, også tidlegare kalla TAFF, er ein av linjene som står i fare for å bli lagt ned for at Møre og Romsdal fylke skal spare pengar. YSK er ei fireårig lang utdanning der ein får både generell studiekompetanse, samstundes som ein får eit fagbrev. For bedrifta MMC First Process er denne linja så viktig at dei vil inn med pengar for bevare linja. – Vi kan bidra med eit sekssifra beløp, om også andre i næringslivet er med, for å bevare denne linja. Det seier direktør i MMC First Process, Petter Leon Fauske.