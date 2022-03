Vil ikkje tilbake til fysisk billettering på ferjene

Da koronaen stengde ned Noreg, blei det inntil vidare slutt på fysisk billettering på ferjene. No vil fylkeskommunedirektøren at ordninga blir permanent. Det skriv fylkeskommunen i ein pressemelding. Saka skal til politisk behandling i samferdselsutvalet onsdag 30. mars, og deretter til fylkesutvalet måndag 4. april for endeleg avgjerd.