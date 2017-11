Vil ikkje spreie influensa til pasientane

Vanlegvis er det berre ein liten del av helsepersonell som tek influensavaksine. Men denne hausten er det snutt heilt om. Slik er det ved fleire sjukehus, og ikkje berre i Ålesund.

Stadig fleire brettar opp ermane og tek sprøyta som skal hindre at dei sjølve og andre blir sjuke.

– Eg går så mykje rundt om på avdelingane, at eg vil vaksinere meg. På den måten vil eg beskytte både pasientar og kollegaer, seier bioingeniør Caroline Haugen.

Caroline Haugen får sprøyte av bedriftssjukepleiar Nina Moltubakk Vik Foto: Malin Kjeldstadli Korsnes / NRK

Influensa er gjengangar

I fjor tok berre 17 prosent av helsepersonell influensavaksine. Det synest mange tilsette er synd.

– Det er lett å ta vaksine for å beskytte både andre og seg sjølv. Vi veit at influensaen alltid kjem, og bør gjere alt for å hindre at den spreier seg, meiner Caroline Haugen.

Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva må konstatere at hyllene er tomme for vaksinar nett no, og har bestilt inn nye.

Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva er glad for at eins stadig større del av helsepersonellet ved Ålesund sjukehus tek vaksinar mot influensa. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Truleg blir også det for lite, men vi kjem til å vaksinere fram til nyttår, seier Longva.

Verje dei sårbare

Folkehelseinstituttet har som mål at 75 prosent av dei som er i kontakt med pasientar, vaksinerer seg. Så langt har dei enno ikkje nådd, men ser at interessa innan helsetenesta for å vaksinere seg, har auka denne hausten.

Dei rår til at helsepersonell beskyttar seg mot influensa ut frå tre grunnar

– Det er for å hindre at sårbare pasientar blir alvorleg sjuke og døyr, for at ikkje helsepersonell sjølve skal bli sjuke og smitte andre, og for at vi skal klare å halde oppe beredskapen, seier Birgitte Klüwer, rådgjevar ved Folkehelseinstituttet.

Klüwer understrekar at all vaksinasjon i Noreg er frivillig, og slik vil det også vere vidare framover.

– Det er ingen lovheimel for å pålegge nokon å ta vaksine her i landet, seier ho.

Folkehelseinstituttet vil at langt fleire som jobbar innan helsesektoren, vaksinerer seg. Foto: Malin Kjeldstadli Korsnes / NRK

Ved sjukehuset i Ålesund er dei tilsette samde om at det gjeld å ta årets influensa på alvor.

– Det kan bli svært alvorleg for pasientar som har svekt immunforsvar, og er alvorleg sjuke frå før, om dei skulle bli smitta. Det er sjølvsagt heilt unødvendig at dei skal bli påførte noko slikt medan dei er på sjukehuset, avsluttar smittevernoverlege Jørn-Åge Longva.