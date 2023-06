Vil ikkje spekulere i årsak

Begge båtane som kolliderte ved Smøla i går er tekne inn til verft på Vågland i Heim kommune.

Reiarlaget Torghatten Midt veit førebels ikkje kor lang tid det vil ta å få hurtigbåten Tyrhaug i drift igjen etter kollisjonen.

30 personar blei evakuerte - og fire av desse blei sende til sjukehus med helikopter.

NRK har spurt Torghatten Midt om det stemmer at hurtigbåten ikkje slakke ned eller forsøkte å svinge unna. Administrerande direktør Mariann Grøstad skriv til NRK at det blir sett i gang gransking og at denne vil vise kva som skjedde. Ut over dette meiner ho det er for tidleg å kommentere hendingsforløpet.